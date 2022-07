Il Bologna pensa al presente ma anche al futuro. Nel pomeriggio di ieri è stata chiusa l’operazione per il centrocampista Pietro Salvi, classe 2005 in arrivo dalla Vis Pesaro, 17 anni compiuti lo scorso 8 maggio. Salvi è un centrocampista che si è messo in evidenza nell’Under 17 di Lega Pro allenata da Daniele Arrigoni. Adesso il suo percorso proseguirà nelle giovanili del Bologna.