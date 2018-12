L’indiscrezione: Bologna-Inzaghi sempre sul filo. E con Donadoni…

Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma Pippo Inzaghi a Bologna resta sempre appeso a un filo. Ci sono stati contatti nelle ultime ore con Roberto Donadoni, sotto contratto con il club di Saputo, mentre la settimana scorsa c’era stato un sondaggio nei riguardi di Sinisa Mihajlovic, legato allo Sporting Lisbona da un lungo contratto. Ora il Bologna sta approfondendo con Donadoni, novità delle ultime ore, prima di decidere definitivamente su Super Pippo. Che evidentemente ormai non gode della fiducia totale della proprietà, più che del direttore sportivo Bigon. Quest’ultimo ha provato e sta provando a concedergli un’ultima chance contro il Milan, ma evidentemente non dipende soltanto da lui. Entro stasera avremo ulteriori sviluppi.

Foto: Bologna Twitter