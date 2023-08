Il Bologna vuole prendere un attaccante per sostituire Arnautovic passato all’Inter. Sta avanzando la trattativa per Mohamed Bayo, classe 1998, in uscita da Lille al punto che il club francese sta cercando un sostituto. Tutto questo perché al momento è bloccata la trattativa per Myron Boadu: il Monaco non intende cederlo in prestito, pur essendo sul punto di definire l’operazione Balogun.

Foto: logo Bologna