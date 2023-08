L’indiscrezione: Bogdan-Ascoli, conferme totali. Gli aggiornamenti

L’Ascoli cerca un difensore e lo ha individuato in Luka Bogdan. Quest’ultimo potrebbe non essere utilizzato oggi dalla Ternana, vedremo se andrà proprio così, sarebbe l’ulteriore conferma di una cessione imminente. Rispetto a quanto vi abbiamo anticipato pochi giorni fa cambia poco, nel senso che l’Ascoli vorrebbe fare uno scambio e la Ternana sta entrando nell’ordine di idee di accettare. Un indiziato è Federico Dionisi, in ogni caso Bogdan resta un obiettivo concreto dell’Ascoli.

Foto: Instagram Salernitana