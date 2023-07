L’indiscrezione: Boga, nel pomeriggio le visite con il Nizza

Jérémie Boga è partito per la Francia, nel pomeriggio le visite mediche con il Nizza. Ieri mattina la trattativa a sorpresa, poi il via libera dell’Atalanta per una cifra di circa 18 milioni più bonus. Boga era una richiesta precisa di Francesco Farioli, nuovo allenatore del Nizza che conosce bene l’esterno fin dai tempi del Sassuolo. Adesso siamo agli ultimi passaggi formali, quindi, Boga firmerà il contratto con il suo nuovo club.

Foto: Instagram Atalanta