L’indiscrezione: Bianco, lo Sturm Graz apprezza. La posizione della Fiorentina

Alessandro Bianco è un centrocampista di qualità, classe 2002, che Palladino ha utilizzato da titolare nell’impegno di oggi in Conference League. Le sua qualità non sono passate inosservate, ci sono stati sondaggi di un paio di club spagnoli e soprattutto lo Sturm Graz ha mosso passi importanti per averlo in prestito con diritto di riscatto. La posizione della Fiorentina al momento è rigida, nel senso che non intende privarsi di Bianco, ma l’interesse del club austriaco va registrato.

Foto: Fiorentina Instagram