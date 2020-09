Esonerato Di Donato, sarà Oberdan Biagioni il nuovo allenatore del Trapani. È lui l’uomo scelto dalla proprietà per il prossimo torneo di Serie C, nelle prossime ore verrà firmato il contatto biennale che legherà Biagioni al Trapani. E le ultime due settimane di mercato serviranno per recuperare il terreno perso.

Foto: logo Trapani