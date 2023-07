Federico Bergonzi è a una passo dal vestire nuovamente la maglia della Feralpisalò. Terzino destro classe 2001, ha giocato le ultime due stagioni in prestito ai Leoni del Garda, conquistando la promozione in Serie B. Per lui 36 presenze nella passata stagione, condite da un gol e un assist.

Foto: Bergonzi Instagram