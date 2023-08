L’indiscrezione: Berardi-Juve no stop. Gli aggiornamenti

Domenico Berardi vuole la Juve, assolutamente ricambiato dal club bianconero. Per l’esterno offensivo calabrese sarebbe fondamentale chiudere entro questo weekend, proprio per evitare sensazioni strane alla vigilia del campionato. Ribadiamo: Berardi è assolutamente legato al Sassuolo e non andrà mai in rotta di collisione. Ma ha chiesto di andare via e confida di essere accontentato. La novità può essere rappresentata dal fatto che la Juve sta entrando nell’ordine di idee di aumentare l’offerta cash di 22-23 milioni con una o due cessioni da chiudere presto, in modo da avvicinarsi dalla cifra che chiede il Sassuolo. Lo stesso Carnevali si sta cautelando alla ricerca dell’eventuale erede di Berardi: piace Orsolini in scadenza di contratto con il Bologna ma ci sono due piste all’estero. Domani sarà un altro giorno caldo, i contatti continueranno, può darsi pure che l’operazione slitti all’inizio della prossima settimana. Ma di sicuro la traiettoria per Berardi alla Juve va seguita step by step.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo