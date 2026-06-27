L’indiscrezione: Berardi al Venezia, è fatta. I dettagli

27/06/2026 | 19:48:28

Lorenzo Berardi dal Pescara al Venezia, è fatta. Confermata la nostra esclusiva del 2 giugno quando avevamo parlato dei primi incontri tra i due club, nel rispetto di ottimi rapporti che avevamo già permesso di chiudere qualche affare. Adesso ci sono gli accordi per l’esterno ventenne che lunedì farà le visite e firmerà un contratto quinquennale. Operazione da circa un milione più eventuali bonus, Berardi si metterà a disposizione di Stroppa e in un secondo momento il Venezia deciderà se tenerlo oppure se mandarlo a giocare.

foto facebook pescara