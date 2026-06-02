Esclusiva: Berardi, domani vertice tra Venezia e Pescara

02/06/2026 | 23:25:01

Venezia e Pescara hanno ottimi rapporti certificati dalla recente operazione Dagasso. E adesso potrebbe esserci una nuova trama di mercato, quella che coinvolge Lorenzo Berardi, 20 anni da poco compiuti, doppia nazionalità (italiana e francese). Berardi può coprire più ruoli (esterno, trequartista e centrocampista centrale), le sue qualità non sono passate inosservate soprattutto per le sue letture tattiche. Il Venezia è molto interessato, domani ci sarà un vertice tra i club per intavolare una trattativa.

foto facebook pescara