L’indiscrezione: Bennacer-Milan, il vertice per il rinnovo slitta. In lista torna il Liverpool

Il Milan partirà sabato per Dubai, il vertice per Ismael Bennacer – previsto inizialmente per questa settimana – slitta. Un vertice importante per capire i margini di manovra rispetto alle richieste del centrocampista che ha da poco cambiato agente affidandosi a Enzo Raiola e che chiede un ingaggio che con i bonus non va troppo lontano dai 4,5 milioni a stagione. Bennacer intende dare la precedenza al Milan, ma ci sono già stati sondaggi da parte di club della Premier. La scorsa settimana avevamo dato il Chelsea con il Manchester United alle spalle, aspettando eventuali ritorni di fiamma del Liverpool. E proprio i Reds hanno chiesto informazioni negli ultimi giorni, l’algerino piace molto a Klopp, all’interno di una rivisitazione che prevede due se non tre operazioni a centrocampo. Ma ne capiremo di più dopo il vertice per parlare del rinnovo rispetto all’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2024.

Foto: Instagram personale