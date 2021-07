L’indiscrezione: Benatia al Karagumruk, previsto incontro per chiudere

Medhi Benatia ha più volte sognato il ritorno in Italia, lo scorso gennaio era stato vicino al Parma ma l’Al-Duhil aveva deciso di non liberarlo. Adesso la sua avventura è ai titoli di coda, al punto che da almeno 5 giorni stanno andando avanti i negoziati con l’ambizioso Karagumruk di Viviano, Biglia e Borini. Si stanno cercando gli accordi definitivi, nel giro di un paio di giorni previsto un incontro per chiudere.

Foto: Instagram giocatore