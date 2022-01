L’indiscrezione: Benassi-Empoli, via libera Fiorentina in prestito secco

Il via libera è arrivato poco fa: Marco Benassi lascerà la Fiorentina per andare all’Empoli. Un vecchio inseguimento che ha anche vissuto una fase di stand-by, adesso nessun intoppo: il centrocampista classe 1994 sarà un importante rinforzo di Andreazzoli. L’Empoli avrebbe voluto inserire un diritto di riscatto nell’operazione, invece sarà prestito secco. Benassi a Firenze avrebbe avuto poca visibilità, a pochi chilometri di distanza potrà mettere in evidenza le sue qualità.

FOTO: Twitter Benassi