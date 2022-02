L’indiscrezione: Belotti, il Napoli non c’è. Il Gallo aspetterà fino a quando…

Andrea Belotti è tornato titolare nel derby dopo un lungo infortunio. E ha segnato un gol bello, pesantissimo. Molto presto deciderà il suo futuro, visto che è in scadenza di contratto e che non ci sono per ora margini per il rinnovo. Il mercato cambia sempre e lo sappiamo, ma sarebbe sorprendente se si riaprissero i discorsi con il Torino. Per la verità Belotti ha già scelto il Milan e confida di essere ricambiato. Ci sono stati contatti, molto presto ne sapremo di più. Possiamo aggiungere che il Napoli, accostato al Gallo, non è interessato. E che la Juve ci aveva fatto mezzo pensiero la scorsa estate, ora ha preso Vlahovic, in ogni caso Belotti non avrebbe la visibilità che chiede. È vero che al Milan ci sono Ibrahimovic (con un futuro da definire) e Giroud, ma la carta d’identità impone ai rossoneri la necessità di andare almeno su un altro attaccante. Belotti è molto apprezzato, ma dobbiamo aspettare. E comunque se i rossoneri investissero su Botman e Renato Sanches (priorità del prossimo mercato) almeno oggi è impensabile che il budget preveda un’altra operazione da 40 o 50 milioni. Ecco perché Belotti aspetta, con pazienza: prenderebbe in considerazioni altre ipotesi, estero compreso, soltanto se intuisse che i discorsi con il Milan non andassero avanti. E quel momento non è ancora arrivato, ecco perché il Gallo non ha fretta.

Foto: Twitter Torino