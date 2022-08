L’indiscrezione: Belotti aspetta il via libera Roma. E ha una promessa

Andrea Belotti aspetta il via libera della Roma, con la quasi sicurezza che verrà accontentato. Nelle ultime ore i contatti sono stati sempre più vivi, il Gallo ha avuto una promessa che il club giallorosso cercherà di mantenere già in questo week end. Al massimo subito dopo. Ora hanno memorizzato tutti che attendere fino al 19-20 agosto, malgrado altre proposte, ha un solo significato: Belotti avrà la Roma. E non è così scontato che serva la cessione di Shomurodov a titolo definitivo, basterebbe anche quella Afena-Gyan, nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche del Cagliari (ci sono altri tre club). E Belotti è pronto a scattare…

Foto: twitter Torino