L’indiscrezione: Belotti a zero, la Fiorentina non c’è

Andrea Belotti non ha ancora deciso cosa farà da grande. E se lo avesse deciso, probabilmente avrebbe avvertito il Torino, considerato che ha un contratto in scadenza. Abbiamo sempre pensato che il rinnovo con i granata sarebbe stato sempre complicato, possiamo lasciare uno spiraglio, ma le recenti parole di Cairo sono state significative. Fin qui il Gallo non ha voluto prendere in considerazione le proposte arrivate dall’estero, vedremo se cambierà idea più avanti. Il suo grande sogno resta il Milan che nel frattempo ha ormai definito l’operazione con Origi, un altro parametro zero. E che la faraonica svolta societaria in corso potrebbe alzare non di poco l’asticella degli obiettivi. Dalla lista delle candidate possiamo escludere Fiorentina e Napoli, l’Inter ha altre idee per l’attacco, l’Atalanta resta una possibilità (già dalla scorsa estate) in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Twitter Torino