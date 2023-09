L’indiscrezione: Basic, sirene turche. Ma non c’è ancora il sì

Toma Basic è fuori dalla lista Champions della Lazio. Una scelta chiara e precisa dopo un’estate con tanti rifiuti da parte del centrocampista che non ha accettato la possibilità di fare un’esperienza altrove. Nelle ultime 48 ore si sono materializzati un paio di club dalla Turchia, ma Basic non ha ancora acceso la luce verde. Non c’è molto tempo, vedremo se la situazione cambierà nelle prossime ore.

Foto: Instagram Basic