L’indiscrezione: Basic separato in casa Lazio. Kamenovic, ipotesi turche

Toma Basic è sempre più ai margini della Lazio. L’esclusione dalla lista Champions è già un segnale eloquente e significativo, ma andiamo oltre. Dall’inizio del mercato Basic si è messo di traverso rifiutando qualsiasi tipo di destinazione, con la sponda del suo agente che forse ha dimenticato quanto siano state deludenti e prive di qualsiasi contenuto le due stagioni in biancoceleste. Se Basic persisterà rinunciando a qualsiasi proposta nei prossimi giorni, una soluzione verrà trovata a gennaio. La Lazio spera invece di piazzare Kamenovic in Turchia last minute, c’è qualche contatto in corso.

Foto: Instagram Basic