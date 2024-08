L’indiscrezione: Basic chiede tempo, preferisce l’estero. E su Cataldi…

Toma Basic ha chiesto alla Lazio di voler valutare altre opzioni rispetto all’Empoli, almeno in queste ore. Da qui il risentimento del club toscano che dichiara di non essere interessato a Basic dopo aver organizzato un incontro a Roma soltanto per lui. In realtà il centrocampista prende tempo e preferisce una soluzione all’estero (ci sono sirene in Spagna) oppure un club che in Italia -con tutto il rispetto per l’Empoli – non debba per forza lottare per la salvezza, Basic è rimasto scottato dalla retrocesso e a Salerno. Ci sono stati due sondaggi dalla Serie A per Danilo Cataldi, il suo agente lo ha proposto al Monza ma il diretto interessato per Il momento non apre pur non avendo più certezze su un minutaggio elevato in casa Lazio.

Foto: Instagram Basic