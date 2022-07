L’indiscrezione: Baschirotto al Lecce, Simic all’Ascoli. Accordo raggiunto

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha preannunciato il quinto acquisto del club neopromosso in Serie A. L’identikit è quello di Federico Baschirotto, classe ’96 dell’Ascoli, in scadenza con il club marchigiano. Una pista che vi avevamo anticipato qualche giorno fa, assolutamente confermata al punto che ci sono gli accordi totali tra i due club. All’Ascoli andrà Lorenco Šimić, classe ’96 , in uscita dal Lecce. Inoltre, i marchigiani riceveranno un conguaglio, così l’affare verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Foto: sito Ascoli