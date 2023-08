L’indiscrezione: Barrow, previsti nuovi contatti con il Torino

Musa Barrow è sempre in uscita dal Bologna, anche se il suo attuale club gli chiede di rinnovare il contratto in scadenza tra meno di due anni (2025) e l’attaccante originario del Gambia non vorrebbe. Il Torino resta fortemente interessato, dopo quanto vi abbiamo ne giorni scorsi, e sembra comunque rientrata la voglia di andare all’estero dello stesso Barrow. Anche perché, almeno fin qui, i discorsi con la Turchia non sono andati avanti. E ci potrebbero essere nuovi contatti con il Torino a partire dalle prossime ore per cercare un’intesa soprattutto sulla formula.

Foto: Twitter Bologna