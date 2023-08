Il Bari cerca un centrocampista e l’ha individuato in Ilias Koutsoupias, centrale greco classe 2023 attualmente a Benevento. La trattativa è in corso e ci sono ottime possibilità che si arrivi alla definizione. Su Koutsoupias ci sono altre due squadre di B, ma il Bari è in pole e ha chance in crescita di mantenerla fino alla fine.

Foto: Instagram Koutsoupias