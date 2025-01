L’indiscrezione: Bari, conferme su Bonfanti. Ma resiste De Luca

Il Bari vuole prendere un attaccante forte per la Serie B, giovedì scorso avevamo fatto una mini lista. Al club pugliese era stato proposto Luca Moro dal Sassuolo, in posizione più defilata Gondo. Il primo della lista, ci sono conferme, è Bonfanti: oggi il Pisa gioca a Catanzaro, subito dopo potrebbe essere liberato l’attaccante che era stato seguito da Empoli e Venezia ma che in B forse avrebbe una maggiore visibilità. Il Bari continua comunque a monitorare De Luca che non è intoccabile a Cremona.

Foto: X Pisa