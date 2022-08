L’indiscrezione: Barba al Palermo, altri contatti per chiudere

Federico Barba è sempre più vicino al Palermo. Il difensore, in scadenza al Benevento, ha detto sì al trasferimento in Sicilia confermando la nostra esclusiva di qualche giorno fa. Adesso si lavora per trovare la definitiva quadratura sull’ingaggio.

Foto: Instagram Barba