L’indiscrezione: Balogun sempre al comando della lista Inter. E Morata…

Folarin Balogun è sempre al comando della lista Inter per l’attacco. In queste ore il club nerazzurro si sta dedicando al nuovo portiere, proteso a sbloccare la trattativa per Sommer. Ma poi arriverà il momento di pensare a un nuovo specialista offensivo, presentando un’offerta di circa 40 milioni bonus compresi. L’Inter è convinta di poter procedere, serve cautela perché l’Arsenal non ha preso una decisione sul suo futuro. Ma Balogun sì, dopo l’esperienza con il Reims vuole una nuova esperienza e visibilità, nel frattempo si allena da solo visto che i suoi compagni sono in tournée. Tutti gli altri candidati per l’Inter sono alternativi, da Scamacca (sondaggio della settimana scorsa, obiettivo della Roma) allo stesso Beto. E Morata è finito fuori dai radar, pur essendo un profilo apprezzato da Simone Inzaghi. L’Atletico Madrid non molla sulla clausola di circa 21 milioni, al punto che non ci ha pensato due volte a portarlo in Corea del Sud per le amichevoli estive.

Foto: Instagram Balogun