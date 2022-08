L’indiscrezione: Ballo-Touré, il Galatasaray insiste. Ma il Milan non ha ancora aperto

Il Galatasaray ha fatto un sondaggio approfondito per Ballo–Touré e nelle ultime ore ha insistito. Ma il Milan vuole ancora riflettere, non ha fretta probabilmente perché non troppo convinto. Il Milan ha valutato eventuale soluzione alternative, per esempio Pezzella in uscita da Parma e nome caldo per il Lecce, ma prima serve un’apertura alla cessione di Ballo-Touré che ancora non c’è.

foto: Instagram Ballo-Touré