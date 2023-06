L’indiscrezione: Bakker, ci sono sempre tre piste italiane. Non solo l’Atalanta

Mitchel Bakker è un esterno sinistro di buona qualità, classe 2000, entrato nel mirino dei club italiano. Il Bayer Leverkusen non lo considera incedibile, ma lui deve convincersi di andar via. L’Atalanta è ancora in pressing, malgrado un accordo raggiunto per Kolasinac che va formalizzato. Su Bakker ci sono anche Roma (se esce Spinazzola) e Inter in alternativa a Carlos Augusto (se esce Gosens).

Foto: twitter Bayer Leverkusen