L’indiscrezione: Avellino, via libera per Tounkara. Gori bloccato

Confermiamo: c’è il via libera del Cittadella per il trasferimento di Tounkara all’Avellino, al punto che ha domani l’attaccante porrebbe essere a disposizione del nuovo club. Poco fa, invece, la Triestina ha bloccato il trasferimento, sempre all’Avellino, del centrocampista Mirko Gori malgrado l’accordo tra il suo entourage e la società di D’Agostino. A questo punto il no della Triestina potrebbe essere definitivo.

Foto: Twitter Avellino