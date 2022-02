L’indiscrezione: Avellino-Gautieri, accordo per 4 mesi con opzione

Un nome circolato già nella prima mattinata, quello di Carmine Gautieri per la panchina dell’Avellino. Quando non era così scontato, come vi abbiamo raccontato, che Roberto Boscaglia avrebbe accettato la proposta del club irpino, alle prese con una crisi d’identità malgrado i numerosi investimenti sul mercato. Investimenti che avrebbero dovuto portare a una stagione più competitiva, come minimo la lotta per il primo posto fino alla fine. Invece, una continua altalena di risultati. Boscaglia aveva chiesto 16 mesi di contratto con un rinnovo che tenesse conto della difficoltà a subentrare a metà febbraio. E non ha cambiato idea, facendo saltare l’accordo. Gautieri ha accettato 4 mesi più opzione, in questo momento si trova a Napoli, sta per ottenere la risoluzione dalla Triestina e poi firmerà fino per l’Avellino.

Foto: sito ufficiale Triestina