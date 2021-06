L’indiscrezione: Atalanta, stretta finale per Koopmeiners e Tomiyasu. Piace Sepe

L’Atalanta sta stringendo per Teun Koopmeiners e Takehiro Tomiyasu: due operazioni che sfondano il muro dei 15 milioni più bonus: l’olandese, centrocampista classe 1998 dell’AZ, ed il difensore giapponese del Bologna sono due trattative avviate dal club nerazzurro.

L’Atalanta cerca anche un portiere, nelle ultime ore, come già segnalato, è su Luigi Sepe, in uscita da Parma dopo l’arrivo di Buffon.

Foto: Twitter Europa League