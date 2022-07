L’indiscrezione: Atalanta, pronto il rilancio per Pinamonti. Idea Parisi

L’Atalanta ha intenzione di rilanciare per Andrea Pinamonti, obiettivo vero per l’attacco, e magari toccando quota 15 milioni come basse fissa per poi aggiungere di bonus e avvicinarsi ai 20 milioni che chiede l’Inter. La speranza è quella di sbloccare la trattativa per Ederson che resta un obiettivo concreto per il centrocampo. Idea Fabiano Parisi per la corsia mancina, un profilo apprezzato dal club orobico.

Foto: twitter Inter