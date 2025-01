L’indiscrezione: Atalanta, monitorato Engels del Celtic. Costi alti

L’Atalanta è sempre alla ricerca di nuovi e giovani talenti. Dopo quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Cherki compreso, possiamo aggiungere un profilo che il club lombardo sta seguendo e che ha affrontato recentemente in Champions League. Stiamo parlando di Arne Engels, mezzala belga classe 2003 in forza al Celtic, acquistato la scorsa estate dagli scozzesi per circa 11 milioni. Valutazione già importante e che ora è cresciuta di almeno 7-8 milioni: l’Atalanta lo apprezza e lo continuerà a seguire, per il momento nulla di più.

Foto: Instagram Engels