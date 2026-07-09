L’indiscrezione: Atalanta-Jashari, contatti vivi. Il Milan al bivio

09/07/2026 | 23:55:01

Ardon Jashari è un nome in evidenza nella lista dell’Atalanta. Dall’esclusiva di fine maggio sono accadute tante cose, la Dea ha preso Gaetano, sta valutando diversi profili per il centrocampo, ma non ha smesso di pensare al calciatore del Milan. Ci sono stati anche nelle ultime ore dialoghi con il suo entorurage, il famoso vertice di diversi giorni fa con il club rossonero non ha portato a un’incedibilità come scelga definitiva. L’Atalanta sarebbe pronta a fare uno sforzo importante e fino a quando avrà chance per Jashari non affonderà per un altro centrocampista. La parola al Milan per la decisione definitiva, fino a quel momento bisognerà aspettare.

Foto: sito Milan