L’indiscrezione: Atalanta, il balletto in difesa (Gila compreso)

30/06/2026 | 23:00:38

L’Atalanta ha perso Hien per due-tre mesi ma in qualche modo aveva programmato di prendere un altro centrale difensivo magari adatto a una difesa a quattro. Da qui il gradimento per Mario Gila, sorpresa assoluta di mercoledì scorso. Il Napoli non è fuori e ci mancherebbe (ha già accordo con il difensore da tempo, solo che deve aumentare offerta per il cartellino). Ma l’Atalanta è assolutamente dentro anche perché in difesa potrebbe esserci un’uscita (indiziato Djimsiti che già in passato aveva avuto qualche opportunità all’estero). Ieri vi abbiamo svelato l’ultima richiesta della Lazio per il cartellino di Gila: 22 milioni più 3 di bonus.

Foto: Instagram Gila