L’indiscrezione: Atalanta, filo diretto per Vranckx

L’Atalanta ha voglia di un nuovo progetto sempre più legato ai giovani. Dopo l’arrivo di Hojlund dallo Sturm Graz e il forte interesse per il centrocampista Rieder dello Young Boys, c’è un filo diretto in corso per il centrocampista belga Aster Vranckx, classe 2002. Vranckx è anche nella lista del Milan, ma l’Atalanta sta accelerando e propone un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Wolfsburg vorrebbe l’obbligo ma ci sono i margini per trovare una soluzione.

Foto: Instagram personale