L’Atalanta ha chiuso un paio di operazioni in uscita. Il club lombardo ceduto in prestito secco il portiere Tommaso Bertini, classe 2004, Latina. Poi ha perfezionato gli accordi con il Mantova per il prestito con diritto di riscatto del difensore centrale Tommaso Cavalli, classe 2000.

Foto: sito Atalanta