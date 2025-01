L’indiscrezione: Atalanta, domani vertice di mercato. Gli scenari

L’Atalanta domani avrà un vertice di mercato per le strategie dei prossimi giorni. Abbiamo sempre raccontato che l’idea è quella di prendere un vice Lookman, comunque un calciatore che si avvicini a quelle caratteristiche. Il sogno resta Cherki, c’è concorrenza, ci sono stati contatti per Enciso del Brighton ma i costi sono alti. Il club di Percassi è alla finestra per capire quale sarà la decisione definitiva del Napoli su Giacomo Raspadori che piace anche alla Roma. Al vertice potrebbe partecipare anche chi assiste Daniel Maldini e Lucca: il primo da tempo è in lista, il secondo per l’Udinese a gennaio è intoccabile ma vedremo. L’Atalanta potrebbe decidere di prendere anche un difensore centrale dopo il grave infortunio a Kossounou: occhi anche in Premier, seguiti diversi profili compreso Kiwior dell’Arsenal.

Foto: Instagram Cherki