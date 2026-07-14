L’indiscrezione: Atalanta-Alajbegovic, pronta l’offerta ufficiale

14/07/2026 | 23:10:24

L’Atalanta ha intenzione di procedere in direzione Alajbegovic. Dopo quanto vi abbiamo svelato a partire da giovedì scorso, con l’ulteriore accelerata di ieri, adesso è il momento di agire con il Bayer Leverkusen. Pronta una proposta con base fissa 18-20 milioni e molti bonus alcuni semplici da raggiungere. Il Bayer Leverkusen chiede di più, ma l’Atalanta continuerà a lavorarci e confida di avvicinarsi per regalare a Sarri un talento dalle grandi qualità tecniche.

Foto: sito Salisburgo