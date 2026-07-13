Esclusiva: Alajbegovic, l’Atalanta corre. E ha già un sì. Le altre italiane…

13/07/2026 | 13:32:02

Kerim Alajbegovic e il suo futuro, questi giorni e queste ore – con l’Atalanta allo scoperto – ci consentono di fare chiarezza (finalmente) su quando detto nelle ultime settimane o negli ultimi mesi. Esempio: quante volte Alajbegovic è stato mandato a un passo o mezzo passo dalla Roma? Una decina. A noi, già da giugno, non risultava che ci fosse un interesse tale e lo abbiamo detto in più occasioni, malgrado l’insistenza come se fosse una situazione in stato avanzato. Sul Milan abbiamo ribadito che piace a Ibrahimovic, ma che nessuno davvero si è mosso fin qui con concretezza. Vedremo se la situazione cambierà. Il Napoli lo ha sondato ad aprile, anche con molta curiosità, ma si è fermato da settimane anche perché il mercato in entrata dipende dalla uscite (e Zeballos è stato bloccato). Alla Fiorentina è stato proposto e fino al momento delle firme sarà bene tenere gli occhi aperti. Quindi, ecco l’Atalanta che giovedì scorso avevamo considerato una mina vagante e che adesso sta aumentando l’andatura. Il classe 2007 del Bayer Leverkusen è un obiettivo sempre più concreto, in mattinata (ulteriore indizio) è stato strappato un sì di massima sia ad Alajbegovic che a chi lo assiste. L’Atalanta partirà da una proposta di 20 milioni più bonus, il Bayer Leverkusen chiede di più: gli indizi sulla Dea non sono definitivi, ma molto chiari.

Foto: sito Salisburgo