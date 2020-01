L’indiscrezione: Asencio in uscita. C’è la Cremonese, sondaggio Crotone

Raul Asencio lascerà Pisa, dove non ha avuto troppo spazio, e tornerà al Genoa che individuerà una soluzione giusta per l’attaccante. Non ci sono tracce di Pordenone e Cittadella, più di tutti sta spingendo la Cremonese, nelle ultime ore ha chiesto informazioni anche il Crotone.

Foto: Twitter Pisa