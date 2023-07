L’indiscrezione: Ascoli, via libera dell’Atalanta per Kraja

Un nuovo rinforzo per l’Ascoli. È appena arrivato il via libera dell’Atalanta per il prestito dell’albanese Erdis Kraja. Stiamo parlando di un centrocampista classe 2000, ha compiuto 23 anni poche settimane fa, che gioca davanti alla difesa. Adesso Kraja potrà misurarsi in Serie B con l’Ascoli.

Foto: sito Ascoli