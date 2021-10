L’indiscrezione: Ascoli, riflessioni su Sottil. I possibili scenari

Un punto nelle ultime tre partite, due sconfitte consecutive, l’ultima poco fa contro la Spal. La posizione di Andrea Sottil verrà valutata nelle prossime ore, possibile che gli impegni ravvicinati (l’Ascoli giocherà lunedì a Pisa) possano rinviare qualsiasi decisione sull’allenatore. Ma la posizione di Sottil non è al sicuro come qualche settimana fa: dopo un avvio di stagione molto positivo, le riflessioni ci saranno. Tra l’altro c’era Gigi Di Biagio ad assistere alla gara terminata pochi minuti fa, in caso di svolta non andrebbe trascurata la posizione di Massimo Silva, responsabile del settore giovanile. Ma prima l’Ascoli dovrà prendere una decisione definitiva su Sottil, tenendo conto che tornerà in campo lunedì.

FOTO: Sito Ascoli