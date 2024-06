L’indiscrezione: Ascoli, ore decisive per la vendita del club

L’Ascoli può passare di mano entro questa settimana. Non siamo alla svolta definitiva, ma possono esserci novità visto che Pulcinelli è entrato nell’ordine di idee di lasciare. All’interno di un patto di riservatezza, possiamo comunque dire che la trattativa è in corso e un po’ per volta si sta arrivando alla quadratura. Vi avevamo parlato del possibile arrivo di un direttore sportivo (Luca Leone) situazione però legata alla permanenza dell’attuale proprietà.

Foto: twitter Ascoli logo