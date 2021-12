L’indiscrezione: Ascoli, nuove riflessioni su Sottil

Andrea Sottil non vive giorni sereni ad Ascoli. La classifica è accettabile, ma evidentemente non in linea con le ambizioni del club. Sottil aveva vissuto un momento difficile già a fine ottobre, adesso ci sono altre riflessioni.

E subito dopo si capirà se gli verrà concessa una posizione, domenica prossima a Terni, oppure se si procederà alla svolta. Qualche settimana fa era stato visto in tribuna Serse Cosmi, ma ricordiamo che l’Ascoli ha tre allenatori sotto contratto (Pochesci, Pergolizzi e Silva) tutti impegnati con il settore giovanile.

Foto: Sito Ascoli