L’indiscrezione: Arthur, ultimo tentativo Sporting

Con Leandro Paredes in arrivo, la Juventus deve trovare una sistemazione per Arthur. Come raccontato ieri da Gianluigi Longari, il centrocampista brasiliano è stato proposto allo Sporting Lisbona. I bianconeri sarebbero disposti a coprire l’intero ingaggio del calciatore, ma a un patto: i portoghesi devono accettare il prestito oneroso con diritto di riscatto. Situazione in divenire, ci saranno ulteriori contatti tra le parti. Ma Ruben Amorim, tecnico dello Sporting, è in pressing per il centrocampista. Trattativa da monitorare, potrebbero arrivare novità già nelle prossime ore.

Foto: Instagram Arthur