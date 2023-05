L’indiscrezione: Arnautovic, tracce di Milan (e Roma) già un anno fa. Gli scenari

Marko Arnautovic ha compiuto 34 anni un mese fa, un contratto lungo con il Bologna (scadenza 2025) e la concreta possibilità di un futuro altrove. Non c’entra il rapporto con Thiago Motta, ma il suo legittimo desiderio di alzare l’asticella. Già l’estate scorsa avrebbe voluto raggiungere una big, ma fu trattenuto. Adesso il suo desiderio si può materializzare: esattamente un anno fa vi avevamo parlato del Milan interessato, ma defilato. Su Arnautovic c’erano Juve e Napoli, anche la Roma che non ha smesso di apprezzarlo e seguirlo. Il Milan era interessato ma defilato perché aveva Ibrahimovic e Giroud sotto contratto, adesso se Zlatan non rinnovasse (con Rebic non sicuro di restare e con Origi, reduce da una stagione deludente, non blindatissimo) l’idea Arnautovic potrebbe decollare. Senza dimenticare che il Milan potrebbe sempre fare un investimento su una prima punta giovane (Scamacca piace da sempre, molto più a Massara che a Maldini, ma non è l’unico nome). Nelle ultime settimane ci sono stati contatti con il fratello di Arnautovic, situazione da seguire.

#Arnautovic piace molto al #Napoli, confermato quanto detto 6 giorni fa. Ma anche alla #Juve che cerca un attaccante con quelle caratteristiche (o con quelle di #Muriel) per dare un’alternativa importante a #Vlahovic. La #Roma c’è, più defilata come il #Milan — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 19, 2022

Foto: Twitter Bologna