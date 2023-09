L’indiscrezione: Arezzo, preso l’attaccante argentino Crisafi

L’Arezzo ha vinto a Rimini, ma intende ancora rafforzarsi. E poco fa ha chiuso un’operazione in prospettiva per l’attacco: si tratta di Juan Facundo Crisafi, argentino classe 2004 ex Banfield che lo scorso gennaio si era trasferito alla Reggina. Stiamo parlando di una punta centrale di buone qualità che si metterà subito a disposizione di Paolo Indiani. L’operazione è stata definita dall’agente e intermediario Lorenzo De Santis.