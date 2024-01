Il Monopoli si rafforza. E sta chiudendo un doppio accordo con il Lecco: trattativa bene avviata per il centrocampista Francesco Ardizzone, classe 1992, e per il portiere Joaquin Domingo Dalmasso che il club lombardo aveva rilevato dal Foggia all’interno di una tripla operazione comprendente Beretta e Frigerio. Adesso Dalmasso può tornare in Puglia, l’affare comprende Ardizzone.

Foto: Instagram Francesco Ardizzone