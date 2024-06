L’indiscrezione: Archie Brown piace molto alla Lazio, ma è una pista costosa

Qualche sera fa vi abbiamo parlato di Archie Brown, terzino sinistro classe 2002 che si è messo in evidenza con il Gent. Lo abbiamo accostato alla Lazio, possiamo anche aggiungere che c’è stato un incontro per capire la fattibilità dell’operazione. È una pista difficile non soltanto per la valutazione di 10 milioni più bonus, ma anche è soprattutto perché il ragazzo è molto seguito in Premier e in passato c’era stato qualche contatto con il Milan. La Lazio aveva comunque individuato un profilo giusto per la corsia mancina, in grado di fare la differenza e in prospettiva pronto per una carriera importante.

Foto: logo Lazio